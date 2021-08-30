بالأسماء.. المجلس الأعلى للقضاء يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

كتب علاء رضوان

أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة أمس برئاسة القاضى عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثانى من الحركة القضائيـة المتضمـن التعيينـات بوظائـف الرؤسـاء مـن الفئتيـن ( أ ، ب )، والقضــاة بالمحاكـم الابتدائيـة وتنقلاتهـم والتبـادل بيـن القضـاء والنيابـة العامـة فــى هـذه الدرجـات.

كما تضمنت الحركة القضائية ترقية 500 رئيس من الفئـة ب إلى رئيس من الفئـة أ وترقية 500 قاضى إلى رئيس من الفئـة ب، وتعيين 175 وكيــل من الفئـة الممتازة قاضياً بالمحاكم الابتدائيـة.

وصرح شوضه أن مجلس القضاء الأعلى راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء التوطــن، مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالـح العــام، ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضـاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمــات رجال القضاء على الحركـة القضائيـة من اليوم الإثنين 30 أغسطس حتى نهاية عمل يوم الأحد 5 سبتمبر 2021.