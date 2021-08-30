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انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 30 أغسطس 2021 10:50 ص
انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل طقس حار
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين  30 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
-  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء. 
 
- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
 
- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
 
 

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