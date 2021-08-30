وأضاف كاتو - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن الحكومة ستواصل تأمين سلامة عدد محدود للغاية من المواطنين اليابانيين الذين اختاروا عدم الإجلاء لظروف خاصة، بالإضافة إلى الموظفين المحليين بالسفارة اليابانية والوكالات اليابانية الأخرى.

وأوضح أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للمساعدة فى مغادرتهم أفغانستان، موضحا أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة بشأن التطورات في أفغانستان بعد الموعد المحدد لانسحاب الولايات المتحدة والمقرر غدا الثلاثاء.