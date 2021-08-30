اليابان تحتج على قيام مشاة من البحرية الأمريكية بإلقاء مياه ملوثة فى أوكيناوا

أ ش أ

احتج وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي اليوم الإثنين، بشدة على قيام القوات الأمريكية المتمركزة في محافظة أوكيناوا بإلقاء مياه معالجة تحتوي على مواد كيميائية خطيرة في نظام الصرف الصحي المحلي.

وقال كويزومي "إنه لأمر مؤسف للغاية أن تلقي مشاة البحرية الأمريكية المياه من جانب واحد على الرغم من المناقشات الجارية بين اليابان والولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع هذه المياه"، وفقا لما نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية على موقعها الإلكتروني.

وفي إشارة إلى حادثة وقعت يوم الخميس الماضي تتعلق بمحطة "فوتينما" التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية والواقعة في أقصى جنوب أوكيناوا، قال وزير الدفاع نوبو كيشي بشكل منفصل إنه طلب من مشاة البحرية الأمريكية وقف أي إغراق مستقبلي للمياه الملوثة.

وفي أعقاب تسرب المياه التي تحتوي على مواد سامة من منشأة تخزين النفط التابعة للجيش الأمريكي في أوروما وغيرها من المواقع المجاورة في يونيو الماضي، أبلغ الجيش الأمريكي السلطات المحلية والحكومة اليابانية في يوليو بعزمه إطلاق المياه المعالجة في نظام الصرف الصحي المحلي لمنع تسرب آخر غير متوقع، وفقًا لحكومة محافظة أوكيناوا.

من جانبه أبلغ الجيش الأمريكي حكومة المحافظة صباح الخميس فقط أنه سيبدأ في إطلاق المياه قبل أقل من ساعة من المضي قدمًا في الخطة. لذا، طالبت حكومة محافظة أوكيناوا القوات الأمريكية بوقف مثل هذه الأعمال على الفور حسبما قالت الصحيفة اليابانية.

وقال نائب حاكم أوكيناوا كيشيرو جاهانا للصحفيين بعد اجتماعه مع مسئولين عسكريين أمريكيين، إنه تم إطلاق حوالي 64 ألف لتر من المياه الملوثة.. بينما أكد الجيش الأمريكي في اليابان أن المياه تمت معالجتها لتلبية مستويات السلامة للشرب، مع التأكيد على أن احتوائها على مواد كيميائية ملوثة من صنع الإنسان وحمض البيرفلوروكتانويك (PFOS) وحمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) أقل من المعايير التي حددتها الحكومة اليابانية.