المبعوث الأممى لليبيا: نأمل فى إقرار القاعدة الدستورية خلال الأيام المقبلة

الجزائر - طرابلس (أ ش أ)

قال المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الاثنين، "جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر القادم"، معربا عن أمله فى إقرار القاعدة الدستورية خلال الأيام المقبلة للتمكن من إجراء الانتخابات.

وأضاف كوبيش - في كلمته خلال مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر، حسبما نقلت (بوابة الوسط) الليبية - "حضور المراقبين الدوليين والإقليميين للانتخابات ضروري جدا، كما أن إقرار الميزانية العالقة مهم جدا لدعم جهود الحكومة".

وأكد أن المبادرة الجزائرية للجمع بين دول جوار ليبيا "خطوة مهمة" في تسوية الأزمة الليبية، معربا عن رغبته في إجراء حوار عملي وصادق حول كيفية مساعدة ليبيا، وأيضا كيف يمكن ان تساعد ليبيا نفسها وتساعد المنطقة على المضي قدما نحو الأستقرار والازدهار والتعاون.

وأوضح كوبيش، لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الأسئلة والمخاوف مترابطة، داعيا إلى الاستفادة من مشاورات وتعاون ليبيا مع دول الجوار والمنظمات الدولية لايجاد حل للأزمة الليبية.