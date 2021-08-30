الكشف المبكر عن عدم انتظام ضربات القلب يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت هند عادل

يرتبط الرجفان الأذيني، وهو شكل من أشكال عدم انتظام ضربات القلب بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 5أضعاف، ويمكن لفحص الرجفان الأذيني لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و76 عامًا أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنزيف الحاد والوفاة، وفقًا لدراسة أجريت في Karolinska Institutet في السويد نُشرت في مجلة The Lancet

غالبًا ما تكون الأعراض ضارة حيث يمكن أن تتشكل جلطات دموية كبيرة في القلب وتتسبب في انسداد الأوعية الكبيرة في الدماغ وتسبب السكتة الدماغية، ويقلل العلاج المضاد للتخثر من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومع ذلك، لا تقوم الكثير من البلدان بفحص عامة السكان بحثًا عن الرجفان الأذيني، بل تعالج المرضى الذين يتم اكتشافهم أثناء الرعاية الروتينية.

قالت إيما سفينبيرج أخصائية أمراض القلب في مستشفى جامعة كارولينسكا السويدية "لم تكن هناك أبدًا دراسة حقًا تفحص ما إذا كان من المفيد فحص الرجفان الأذيني، ولهذا السبب أردنا التحقيق فيه".

شملت الدراسة جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و76 عامًا، أي ما يقرب من 28ألف في المجموع ، في منطقتي هالاند وستوكهولم السويدية تم اختيار المشاركين بشكل عشوائي ليتم دعوتهم إما للفحص (13979 شخصًا) أو لمجموعة التحكم (13996 شخصًا) ، الذين تلقوا رعاية قياسية من بين الذين تمت دعوتهم للفحص، اختار أكثر من النصف المشاركة لقد أكملوا استبيانًا صحيًا وأجروا ما يسمى بتخطيط القلب الكهربائي (ECG) ، والذي يتضمن وضع إبهام الشخص على جهاز تخطيط القلب الذي يقيس النشاط الكهربائي للقلب.

وحصل أولئك الذين لا يعانون من الرجفان الأذيني على أخذ جهاز تخطيط القلب الكهربائي إلى المنزل وطُلب منهم تسجيل إيقاع قلبهم مرتين يوميًا لمدة أسبوعين إذا سجل الجهاز عدم انتظام ضربات القلب ، فقد تمت إحالة المشاركين إلى طبيب قلب لإجراء فحص معياري ، وإذا لم تكن هناك مؤشرات مضادة ، يتم البدء في العلاج بمضادات التخثر عن طريق الفم ثم تمت متابعة جميع الأفراد البالغ عددهم 28ألف شخص لمدة خمس سنوات على الأقل. كان اكتشاف الرجفان الأذيني أعلى في مجموعة الفحص، كما كان لدى مجموعة الفحص أيضًا معدل أقل قليلاً من حالات الوفاة والسكتة والنزيف الحاد مقارنة بالمجموعة الضابطة.

قال يوهان انغدال، المحاضر المساعد في قسم العلوم السريرية في معهد كارولينسكا: "في المجموع، شهد 31.9 % من الأشخاص في مجموعة الفحص حدثًا سلبيًا مقارنة بنسبة 33 %في المجموعة الضابطة".

وفقًا للباحثين، تشير النتائج إلى أنه يمكن تجنب ما لا يقل عن 2300 حالة من السكتة الدماغية أو الوفاة سنويًا في السويد إذا تم إجراء فحص وطني للرجفان الأذيني لدى كبار السن.