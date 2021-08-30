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السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات القاهرة ـ مطروح بعربات "تحيا مصر"

الإثنين، 30 أغسطس 2021 04:26 م
السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات القاهرة ـ مطروح بعربات "تحيا مصر" قطارات تحيا مصر
كتب رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب عربات بعض قطارات خط القاهرة ـ مرسى مطروح والعكس بعربات مُحسنة تم إعادة تأهيلها وتسمى "تحيا مصر"، ابتداء من الأربعاء المقبل.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه ابتداء من الأربعاء المقبل استبدال عربات قطارى رقمى 1205/1206 سياحى القاهرة/ مرسى مطروح بعربات محسنة (تحيا مصر) بدلًا من العربات العادية (المميزة) على أن يكون تركيبه عدد 3 عربات ثانية مكيفة بالإضافة إلى 8 عربات تحيا مصر.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه ابتداء من الخميس المقبل سيتم استبدال عربات قطارى 1209/1208 سياحى مرسى مطروح / القاهرة بعربات (تحيا مصر) بدلًا من العربات العادية، على أن يكون تركيبه عدد 3 عربات ثانية مكيفه و8 عربات تحيا مصر، مع استمرار قيامهم فى مواعيدهم الحالية.


السكة الحديد

قطارات مطروح

هيئة السكة الحديد

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