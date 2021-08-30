التموين: إتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة قريبا

كتب ــ مدحت وهبة - تصوير عمرو مصطفى

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيتم العمل لتوقيع بروتوكول مع عيشة اليزيد لاتاحة توصيل خدمات السجل التجارى الى محل إقامة طالبى الخدمة خلال مدة 72 ساعة.

واضاف " عشماوى" أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى الى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية، حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا الى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد1.9 مليون معاملة عام 2017 ، كذلك زيادة عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، كذلك الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالى.