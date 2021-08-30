التعرض لتلوث الهواء يزيد من مخاطر السكتة القلبية.. نصائح لحماية نفسك

كتبت إيناس البنا

حددت دراسة جديدة أن التعرض للملوثات فى الهواء قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية، حيث يمكن لسبعة ملوثات شائعة، بما في ذلك ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والبنزين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون وغيرها، الموجودة في الهواء أن تزيد من خطر السكتات القلبية.

ووفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" يرتبط تلوث الهواء بالنوبات القلبية وعدد من الحالات الصحية المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

علامات النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يفقد جزء من عضلة القلب إمداد الدم، وغالبًا ما يحدث بسبب انسداد في الشريان القريب، ويشعر الشخص الذي يعانى من نوبة قلبية من عدم الراحة في الصدر وأجزاء أخرى من الجسم، من بين أعراض أخرى.

تشمل العلامات الشائعة ضغطًا وضيقًا في الصدر، وألمًا ينتشر في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر، وثقلًا في الصدر، والغثيان، والشعور بالتعرق، وضيق التنفس، والدوار، والقلق والسعال، و في حال لاحظت أي أعراض ، قم بزيارة الطبيب على الفور.

نصائح لحماية نفسك من التلوث وحدوث نوبة قلبية

الابتعاد عن الأماكن شديدة التلوث

عندما تعلم أن هناك احتمالًا أو مشكلة مستمرة لارتفاع التلوث فى الهواء، اتخذ بعض الخطوات الإضافية لتجنب التعرض للملوثات، تجنب الذهاب في رحلات طويلة في الهواء ولا تحرق النفايات .

استخدم الأقنعة "الكمامات"عند الخروج من المنزل

جعل الوباء ارتداء الأقنعة ضرورة، وهذا ينطبق على الأوقات التي تكون فيها جودة الهواء رديئة في الخارج، وبينما يجب تجنب الخروج، يجب عليك استخدام قناع إذا كان عليك الذهاب للخارج، استخدم قناعًا صلبًا يعمل كدرع ويحميك من الملوثات الموجودة في الهواء.

لا تقلل من شأن نظامك الغذائي

يجب أن تفكر في علاقة نظامك الغذائي بالتعرض لتلوث الهواء، فقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وما إلى ذلك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالتعرض طويل الأمد لملوثات الهواء.

لا تدخن السجائر

عندما تفكر في تلوث الهواء، فإنك تفكر فقط في التلوث الخارجي ولا تستحضر صورًا للتلوث الداخلي، يعتقد الخبراء أن التدخين هو أحد أكثر أسباب تلوث الهواء شيوعًا، لذا تجنب التدخين لحماية نفسك ومن حولك.

تجنب ممارسة الرياضة فى المناطق المزدحمة

رغم أن ممارسة الرياضة بانتظام أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، فإن التعرض للتلوث أثناء ممارسة الرياضة يمكن أن يضر بصحتك أكثر من نفعه، لذا تجنب ممارسة الرياضة في المناطق ذات الازدحام الشديد بأي ثمن.