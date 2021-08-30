التشيك تعتزم تلقيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا بجرعة ثالثة في 20 سبتمبر

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أعلنت التشيك اعتزامها توفير جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكبار السن البالغين أكثر من 60 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالمجال الصحي بدءًا من 20 سبتمبر المقبل.

وذكر راديو براغ الدولي اليوم /الاثنين/ أن ذلك يأتي في ظل جهود تعزيز الجهاز المناعي لهذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، موضحًا أنه سيتم توفير لقاحي (فايزر بيونتيك - موديرنا)، مشيرا إلى أنه سيسمح بتلقيح هذه الفئات عقب 8 أشهر من إعطائهم الجرعة الثانية من اللقاح.

يٌذكر أنه تم تلقيح 6ر5% من التعداد السكاني في التشيك بشكل كامل حتى الآن.