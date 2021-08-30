وقالت ساكى -فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة " الأمريكية- إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمواصلة عمليات الإجلاء التي تتم في مطار حامد كرزاى، مضيفة أن بايدن جدد تعليماته للمسئولين بمضاعفة الجهود للقيام بكل ما يلزم لحماية القوات الأمريكية على الأرض .