البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 11195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2517 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13547 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 3004 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 4020 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 3882 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مصر للألومنيوم، الشمس للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العربية للمحابس، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، المصرية للدواجن، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بنك الشركة العربية المصرفية، ريكاب للاستثمارات المالية.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) ) على أسهم شركتي بنك التعمير والإسكان، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، لعدد 1.75 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون جنيه، للأولى، و18 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون جنيه للثانية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 25537 سهم، 9.4 مليون سهم، 500 ألف سهم، 300 ألف سهم، 212.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 4425 سهم، 2500 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة تعليم لخدمات الإدارة 380.1 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، تعليم لخدمات الإدارة، 16872 سهم، 10 آلاف سهم، 152.7 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 37.9 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحقق البنك إيرادات فوائد بلغت 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14.8%، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.6% خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات نشاط بلغت 574.2 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 47.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 190.9 مليون جنيه مقارنة مع 365.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 47.8%.

كما حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 537.047 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 520.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 131.6 مليون جنيه مقارنة مع 119.7 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، حصولها على موافقة البنك المركزي على إتمام صفقة الإستحواذ على 76 % من رأس مال بنك الإستثمار العربي من قبل تحالف صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن طريق قيامهما بالإكتتاب بمبلغ 3.8 مليار جنيه في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح 5 مليار جنيه، بحيث تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة 51 % من أسهم رأس مال البنك، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي مالكًا لنسبة 25 % من رأس مال البنك، وتعد موافقة البنك المركزي المصري استيفاء لأحد الشروط الهامة على أن يتم تنفيذ الصفقة بعد استيفاء بقية الشروط المسبقة.

كما أعلنت شركة المنصورة للدواجن، طلب البورصة لموافاتها بأولًا خطة الشركة والإجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في إيرادات الشركة المحققة في 30/6/2021 مقارنة بالفترة المالية المثيلة، وبالتحديد مبيعات معمل التفريخ، مما كان له الأثر على تحول الشركة إلى الخسارة في الفترة المالية المذكورة مع تحديد المدى الزمنى للتنفيذ، ثانيًا أوجه استخدام بند "حسابات ودائع لأجل" ضمن بند النقدية لدى الشركة والذي جاءت الحركة عليه كالآتي: حسابات ودائع لأجل 31/12/2019: صفر حسابات ودائع لأجل 31/12/2020: 23 مليون جنيه حسابات ودائع لأجل 30/6/2021: صفر.