البارانويا.. مرض جنون العظمة يفقدك الثقة فى الآخرين.. اعرف أعراضه

كتبت هند عادل

البارانويا هو اضطراب يجعل الشخص في عملية تفكير تسبب له شك غير عقلاني أو عدم ثقة بالآخرين، قد يشعر الأشخاص المصابون بجنون العظمة وكأنهم يتعرضون للاضطهاد أو أن هناك من يحاول التخلص منهم قد يشعرون بالتهديد من الأذى الجسدي حتى لو لم يكونوا في خطر.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline يعاني الأشخاص المصابون بالخرف أحيانًا من جنون العظمة، ويمكن أن يحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات يمكن أن تكون الأفكار بجنون العظمة أيضًا من أعراض مرض عقلي أو اضطراب في الشخصية.

أعراض جنون العظمة





كل شخص يعاني من أفكار بجنون العظمة في مرحلة ما من حياته ، لكن البارانويا هي التجربة المستمرة للأعراض والمشاعر التي لا أساس لها تختلف أعراض البارانويا في شدتها ويمكن أن تتداخل مع جميع مجالات الحياة تشمل الأعراض:

التوتر المستمر أو القلق المرتبط بمعتقداتهم عن الآخرين

عدم الثقة بالآخرين

الشعور بعدم التصديق أو سوء الفهم

الشعور بالضحية أو الاضطهاد عندما لا يكون هناك تهديد

عزل

يمكن أن يؤدي عدم الثقة بالآخرين والقلق المستمر إلى جعل العلاقات والتفاعلات مع الآخرين صعبة ، مما يتسبب في مشاكل في العمل والعلاقات الشخصية.

قد يشعر الأشخاص المصابون بالبارانويا أن الآخرين يتآمرون عليهم أو يحاولون التسبب لهم بأذى جسدي أو عاطفي، وربما حتى يسرقون منهم قد يكونون غير قادرين على العمل مع الآخرين ويمكن أن يكونوا معاديين أو منفصلين ، مما يؤدي إلى العزلة.

الفصام المصحوب بجنون العظمة هو شكل من أشكال المرض العقلي يميل الأشخاص المصابون بالفصام إلى عدم الثقة بالآخرين وقد يكونون مشبوهين ومحتجزين. قد يكون لديهم أيضًا أوهام أو يعتقدون أن الآخرين يحاولون إيذائهم. قد يعاني الشخص المصاب بالفصام أيضًا من الهلوسة.

ما الذي يسبب جنون العظمة؟

عادة ما يحدث السلوك المصاب بجنون العظمة بسبب اضطرابات الشخصية أو الأمراض العقلية الأخرى مثل الفصام.

ليس من المفهوم تمامًا سبب إصابة بعض الأشخاص باضطرابات الشخصية أو المرض العقلي قد يكون مزيجًا من العوامل ، بما في ذلك: