الإسكان: لدينا 214 محطة لمعالجة المياه بطاقة تصل لـ5 ملايين متر مكعب فى اليوم

كتب أحمد عرفة

قال طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة استخدام كل نقطة مياه داخل مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الكثير من المحاور المهمة بالنسبة لذلك الملف.

وأضاف الرفاعى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف أم"، أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء محطات التحلية داخل المحافظات وهو محور أول.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن المحور الثاني يتمثل في المياه الجوفية وبعض المحافظات بها مياه جوفية مرتفعة، والمحور الثالث سيكون محطات معالجة المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

ولفت معاون وزير الإسكان، إلى أن الدولة تعمل على إنشاء محطة معالجة ثنائية وثلاثية، قائلاً: "68 محطة معالجة في الصعيد، و146 محطة 5 ملايين متر مكعب في اليوم وسيتم الانتهاء في 2022".

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن محطة أبو رواش تخدم 9 ملايين مواطن داخل مدينة الجيزة والمشروع أنشئت على مساحة 140 فدانًا، كما أن هناك مراحل في ذلك منها المرحلة الأولي بطاقة 800 ألف، والثانية 400 ألف، وإعادة تأهيل المحطات في مارس 2022.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الطاقة الإنتاجية بعد انتهاء إعادة تأهيل المحطات التي ستصل إلى 1.6 مليون متر مكعب في اليوم للطاقة الإنتاجية.