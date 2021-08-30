اقتلاع سقف مبنى في ولاية لوزيانا عجز عن الصمود امام إعصار إيدا.. فيديو

كتب محمد شعلان

ضرب إعصار "إيدا" المجتمعات الساحلية فى ولاية لويزيانا فى مساره المميت عبر ساحل الخليج، والذى كان لا يزال يتكشف ويعد بمزيد من الدمار، وتتوالى اللقطات التي تبرز آثار الدمار على ولاية لوزيانا الأمريكية الممتد منذ أمس الأحد، بعد أن ضرب المنطقة مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

والتقطت احدى سكان ولاية لوزيانا، لقطات مفزعة عن بعد تنقل قوة رياح اعصار إيدا الذى يضرب ولاية لويزيانا، حيث تسبب الإعصار باقتلاع سقف أحد المباني في ولاية لوزيانا الأمريكية وتتطاير اجزاء من السقف الذي لم يستطيع الصمود أمام قوة الرياح، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.



صور المبنى المتطاير



سقف المبنى يطير

وعبر إعصار إيدا لويزيانا إلى ولاية ميسيسيبي بحلول اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن تصل سرعة الرياح إلى 240 كيلومترًا في الساعة.

وتسبب الإعصار إيدا فى انقطاع التيار الكهربائى عن جميع سكان مدينة نيو أورلينز، وغمر المجتمعات الساحلية فى ولاية لويزيانا فى مساره المميت عبر ساحل الخليج، والذى كان لا يزال يتكشف ويعد بمزيد من الدمار.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن خبراء الأرصاد حذروا من الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة التى قد تسبب فيضانات مفاجئة وعواصف تهدد الحياة، حيث واصل الإعصار إيدا هياجه ، الاثنين، عبر جنوب شرق لويزيانا ثم انتقل إلى ميسيسيبى.

ووصل الإعصار إلى اليابسة فى نفس اليوم الذى دمر فيها الإعصار كاترينا لوزيانا وميسيسيبى قبل 16 عاما والذى أسفر عن مصرع المئات، وبلغت سرعة الرياح 230 كيلومتر فى الساعة، ليكون خامس أقوى إعصار يضر البر الرئيسى على الإطلاق.