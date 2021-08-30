اعرفى تأثير ارتداء الكعب العالى لفترات طويلة على القدمين

نهير عبد النبى

الكعب العالى من أنواع الأحذية التى تفضلها السيدات وتعتبر هى الأفضل فى المناسبات المختلفة ولكن الإفراط فى استخدامها قد يسبب ألم شديد فى القدمين والتهابات، وبحسب ما ذكره موقع insider فإن أبرز المشاكل التى يسببها الكعب العالى لفترات طويلة على القدمين هى:

1: يمكن أن يصاب الكاحل أو ينتهي بك الأمر مع كسور الإجهاد وهى تشققات صغيرة فى العظام بسبب الضغط على العضلات والأربطة بسبب ارتداء الكعب العالى.

2:يمكن أن يؤدي الإفراط في ارتداء الكعب إلى التهاب المفاصل.

3:يمكن أن تعاني من ألم في جسمك بسبب قدميك، لأن ارتداء الكعب العالي لا يؤثر فقط على قدميك، ولكنه قد يجعل الأمور غير مريحة في أماكن أخرى من جسمك أيضًا.

4: يمكن أن تتأثر أظافر قدميك أيضًا وتتعرض للكسر والفطريات.

5: الاكثار من ارتداء الكعب العالى يسبب دوالى الساقين وتشوهات القدم.

6: ارتداء الكعب العالى يسبب تشققات القدمين والجفاف الشديد بها.

7:يسبب ارتداء الكعب العالى انحناء فى العمود الفقرى ومشاكل فى العضلات والمفاصل.

8:ارتداء الكعب العالى لفترات طويلة يزيد من فرص الإصابة بضعف عضلات القدم، وذلك نتيجة حدوث خلل فى الدورة الدموية وعدم الوصول الأكسجين بشكل كافى فى العضلات.

9: نتيجة ضعف العضلات والألم الشديد قد يزيد ذلك من فرص إصابتك بهشاشة العظام والتشنجات العضلية.

وهنا ينصح بعدم الاكثار من ارتداء الكعب العالى وخصوصا للذين يعانون من ضعف العضلات واستبدالها بالأحذية المريحة .