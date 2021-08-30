استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد التابع لجامعة المنصورة بـ 460 مليون جنيه

الدقهلية فريق المحافظات

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين عمليات استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد، بمركز جراحة الجهاز الهضمي، وفقا للجدول الزمنى لاستكمال تشطيبات وتجهيزات المبنى.

كما عقد عقب الجولة اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا لزراعة الكبد لمناقشة جدول تنفيذ التشطيبات والتجهيزات بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، والدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة، والدكتور حلمي عزت مدير المركز، الدكتور محمود الجمل المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور علاء العيشى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة أعضاء اللجنة العليا لزراعة الكبد.

الجدير بالذكر أن عمليات استكمال تشطيبات وتجهيزات المبنى تتم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي من خلال تعاون الوزارات المختلفة وتكاتف أجهزة الدولة لتوفير الدعم المالي بتكلفة إجمالية 460 مليون جنيه، لاستكمال المشروع من الموازنة العامة للدولة بقيمة 240 مليون جنيه، ومشاركة مجتمعية من البنك المركزي بقيمة 220 مليون جنيه للانتهاء من المبنى خلال عام.

المبنى تم إنشائه على مساحة 700 متر، و9 أدوار تضم استقبال وعيادات وإفاقة، وإداريات، وجراج، وإقامة وبحث علمي.