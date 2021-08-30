اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد التابع لجامعة المنصورة بـ 460 مليون جنيه

الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:18 م
استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد التابع لجامعة المنصورة بـ 460 مليون جنيه رئيس جامعة المنصورة يتفقد استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين عمليات استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد، بمركز جراحة الجهاز الهضمي، وفقا للجدول الزمنى لاستكمال تشطيبات وتجهيزات المبنى.

كما عقد عقب الجولة اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا لزراعة الكبد لمناقشة جدول تنفيذ التشطيبات والتجهيزات بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، والدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة، والدكتور حلمي عزت مدير المركز، الدكتور محمود الجمل المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور علاء العيشى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة  أعضاء اللجنة العليا لزراعة الكبد.

الجدير بالذكر أن عمليات استكمال تشطيبات وتجهيزات المبنى تتم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي من خلال تعاون الوزارات المختلفة وتكاتف أجهزة الدولة لتوفير الدعم المالي بتكلفة إجمالية 460 مليون جنيه، لاستكمال المشروع  من الموازنة العامة للدولة بقيمة 240 مليون جنيه، ومشاركة مجتمعية من البنك المركزي بقيمة 220 مليون جنيه للانتهاء من المبنى خلال عام.

المبنى تم إنشائه على مساحة 700 متر، و9 أدوار تضم استقبال وعيادات وإفاقة، وإداريات، وجراج، وإقامة وبحث علمي.


الدقهلية

اخبار الجامعات

جامعة المنصورة

مركز الجهاز الهضمي

زراعة الكبد بالمنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة المنصورة الأهلية: هدفنا توقيف المسافرين للخارج للحصول على التعليم

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:55 م

جامعة المنصورة تنظم يوما ثقافيا للطلاب الوافدين بمتحف الحضارة المصرية.. صور

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:04 م

تنسيق الجامعات.. اعرف قائمة كليات وبرامج جامعة المنصورة الأهلية الجديدة

السبت، 28 أغسطس 2021 10:24 ص

مركز الحفريات والفقاريات بجامعة المنصورة يساهم فى اكتشافات توضح تطور الحياة منذ ملايين السنين.. "منصورصورس" نوع جديد من الديناصورات أهم اكتشافات المركز.. واكتشاف نوع من الحيتان بالمياه المصرية.. فيديو وصور

السبت، 28 أغسطس 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة