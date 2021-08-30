ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.45% بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736.155 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 11163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13497 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة.