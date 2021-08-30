اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.81 دولار و68.49 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.81 دولار و68.49 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم،72.81 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.49 دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الاثنين شهدت ارتفاعا بمقدار1% بعد اجتياح إعصار إيدا خليج المكسيك.
 
وأوقفت شركات النفط فى خليج المكسيك، السبت، إنتاجها بشكل كامل تقريبا، حيث يشق إعصار "إيدا" طريقه نحو حقول النفط البحرية الأمريكية الرئيسية، وفقا لمكتب السلامة وإنقاذ البيئة، بحسب "سبوتنيك" وقدرت الهيئة التنظيمية، أنه تم إغلاق ما يقرب من 91% من إنتاج النفط الخام الأمريكى فى خليج المكسيك، أى ما يقرب من 1.65مليون برميل، ونحو 84.87% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك، حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سي".
 
وسجلت أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية أكبر مكاسب أسبوعية وذلك منذ شهر يونيو 2020 بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 11.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة