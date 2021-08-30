ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.81 دولار و68.49 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم،72.81 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.49 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الاثنين شهدت ارتفاعا بمقدار1% بعد اجتياح إعصار إيدا خليج المكسيك.

وأوقفت شركات النفط فى خليج المكسيك، السبت، إنتاجها بشكل كامل تقريبا، حيث يشق إعصار "إيدا" طريقه نحو حقول النفط البحرية الأمريكية الرئيسية، وفقا لمكتب السلامة وإنقاذ البيئة، بحسب "سبوتنيك" وقدرت الهيئة التنظيمية، أنه تم إغلاق ما يقرب من 91% من إنتاج النفط الخام الأمريكى فى خليج المكسيك، أى ما يقرب من 1.65مليون برميل، ونحو 84.87% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك، حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سي".

وسجلت أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية أكبر مكاسب أسبوعية وذلك منذ شهر يونيو 2020 بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 11.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.