إنهاء 90% من المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان

أسوان فريق المحافظات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معدلات تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية باعتمادات 8,8 مليون فرنك سويسرى شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعى، حيث تم إنهاء أكثر من 90% ومخطط تشغيله خلال العام الحالي.

حضر الاجتماع الدكتورة مديحة عفيفى مدير مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، بجانب نائب المحافظ أحمد شعبان.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هذا المشروع يجسد التعاون المثمر بين المحافظة والجانب السويسرى من أجل توفير كوب مياه نظيف لأكثر من 53 ألف نسمة من أهالى المناطق الأكثر احتياجاً بشرق مدينة أسوان حيث تم الاستثمار الجيد للمنحة السويسرية باقتحام أهم مشكلة في هذا المناطق التي كانت تعتبر من البؤر الساخنة لضعف وانقطاع المياه المتكرر بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية، لافتاً إلى أن المحافظة قامت بتذليل كافة المعوقات من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام لمواطنى شرق المدينة والذي سيمتد في مراحل قادمة إلى منطقة السيل الريفي للقضاء على مشاكل ضعف المياه، علاوة على الحد من المياه الجوفية.