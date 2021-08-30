إغلاق شاطئ فى الإسكندرية بأمر المحافظ لأجل غير مسمى.. شاهد التفاصيل

الإسكندرية - أسماء على بدر

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قراراً بغلق شاطئ إدوارد الخراط بمنطقة سيدى بشر، لأجل غير مسمى لحين انتهاء التحقيقات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وذلك لتكرار وقوع مخالفات على الشاطئ، وقيام المستأجر بعرقلة عمل أحد مفتشى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتعدى عليه أثناء أداء عمله خلال المرور والمتابعة على الشاطئ.

وأكد المحافظ، استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع الجهات المعنية بتشديد وتكثيف الرقابة والحملات على جميع الشواطئ للقضاء على ورصد أية مخالفات وتحرير الغرامات المالية ضد من يثبت مخالفته من مستأجرى الشواطئ والتى قد تصل الى الغلق وفسخ التعاقد.

الجدير بالذكر أن قرار غلق الشاطئ جاء على أثر قيام مستغل الشاطئ بمنع مفتش الإدارة من الدخول إلى الشاطئ لأداء عمله المكلف به ضمن حملة (لا لفرض الإكراميات) والذى يستلزم المرور بين المواطنين وسؤالهم عما اذا قام أحد من عمال الشاطئ بطلب إكراميات من عدمه أو المطالبة بمبالغ نقدية أخرى بخلاف أسعار التذاكر ،و فوجئ مفتش الإدارة بمنعه من دخول الشاطئ وقيام المستغل بالتعدى عليهم مما أدى إلى عدم قيام مفتش الإدارة بمهام عمله الوظيفى.

وعلى الفور؛ توجه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية إلى الشاطئ لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم منتزة أول وذلك حفاظاً على هيبة الدولة وحماية موظفيها للقيام بأعمالهم الوظيفية.







