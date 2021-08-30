وذكر المطار - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين - إن شركة "أمريكان إيرلاينز" تتوقع استئناف الرحلات الجوية المغادرة من المطار غدا الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الأحد حالة الطوارئ في ولاية "ميسيسيبي" بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار "إيدا".

وأوضح بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن أعلن حالة طوارئ في ولاية "ميسيسيبي" وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن إعصار "إيدا" الذي ضرب البلاد في 28 أغسطس الجاري ولا يزال مستمرا.

كما صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على قرار إعلان لويزيانا منطقة منكوبة بسبب إعصار إيدا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لإغاثة المناطق المنكوبة في الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.

واستعد السكان، الذين رفضوا مغادرة مساكنهم، لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.

وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذي يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي.