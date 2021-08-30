"إحياء ليبيا" يحذر من عودة الاقتتال ويدعو أمريكا لتوضيح موقفها من الانتخابات

كتب أحمد جمعة

وجه رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض، اليوم الإثنين، خطابا إلى السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص وسفير دولة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا حول ما تردد بوجود رؤية أمريكية جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا على مرحلتين في ليبيا، لتنتهي في سبتمبر 2022، لإنقاذ خارطة الطريق التي تنتهى بإجراء الانتخابات في البلاد 24 ديسمبر المقبل.

وأكد تكتل إحياء ليبيا في رسالته أن ذلك يتعارض جملةً وتفصيلاً مع الموقف الثابت والمعلن للحكومة الأمريكية عبر البيانات المتعددة التي تم الإدلاء بها، وكذلك التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يُعَد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخارطة الطريق المتفق عليها، مرجحا أن تكون هذه التسريبات ورقة ضغط أخرى تدعم توجه جماعة الإخوان الليبية، مشيرا لانطلاق دعوات متعددة لحشد القوى السياسية لاتخاذ موقف حيال ذلك.

ودعا التكتل في رسالته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد بشكلٍ واضحٍ وصارمٍ على موقفها الراسخ والمعلن بخصوص عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل دون أي مماطلة لأي جولةٍ ثانية للانتخابات الرئاسية.

وأكد التكتل أن الشعب الليبى إذا وصل إلى نتيجة مفادها أنه سيتم حرمانه من حقهِ الأصيل في اختيار رئيسه في ديسمبر المقبل، فإن العودة إلى أتون الاحتراب والاقتتال هي نتيجة محتملة جداً.