اليوم السابع
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أسعار الخضروات سوق الجملة اليوم.. الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:06 م
أسعار الخضروات سوق الجملة اليوم.. الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 30-8-2021  وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر. 
 
وسجلت الطماطم 2.5-5.5 جنيه للكيلو، البطاطس لتتراوح بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا الخضراء 10-25 جنيها، أسعارالملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، وسجلت الكوسة الكيلو بين 3-6.5 جنيهات. 
 
وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4- 9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

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