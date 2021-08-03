وزير الأوقاف: نسعى للارتقاء بالأئمة لمستوى "العالم المفكر المستنير"

كتب على عبد الرحمن

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف المجموعة الثانية من المرشحين لأقوى وأهم برنامج تدريبى فى تاريخ وزارة الأوقاف "الإمام المفكر".

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف أكد عمل الوزارة على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقى بالأئمة إلى المستوى الذى ننشده فى العالم المفكر المستنير، ولديها نخبة من الأئمة شديدى التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة فى المجال الدعوى بكفاءة واقتدار.

جدير بالذكر أن برنامج "الإمام المفكر" يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس انطلاق لجان المقابلة والترشيح لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف "الإمام المفكر" الذي يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان ، حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لن تبخل على هذا البرنامج بجهد أو مال، وستبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافه، وسيمر المرشحون للبرنامج بعدد من المقابلات والاختبارات التي تسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم الدين فهمًا صحيحًا بما يجعل منه عاملا هامًا يسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية .