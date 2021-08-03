نتيجة الثانوية العامة 2021 .. إعلان نتيجة الامتحانات بالنصف الأول من شهر أغسطس

كتب محمود طه حسين

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بدأ الكثير يتسائل عن موعد إعلان النتيجة بعد أن انتهت امتحانات الثانوية العامة 2021، أمس 2 أغسطس، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 فى النصف الأول من شهر أغسطس الجارى، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن المجموع الكلى للثانوية العامة 410 درجة، بواقع 80 درجة فى مادة اللغة العربية، و60 فى الفيزياء و60 فى الكيمياء و60 فى الأحياء و60 درجة فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، و60 فى التاريخ و60 فى الجغرافيا وفى اللغة الأجنبية الثانية مخصص لها 40 درجة و60 فى الرياضيات التطبيقية، و60 فى الفلسفة والمنطق و60 فى علم النفس والاجتماع و50 درجة فى اللغة الأجنبية الأولى.