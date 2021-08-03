نتيجة الثانوية العامة 2021 .. إعلان نتيجة الامتحانات بالنصف الأول من شهر أغسطس

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بدأ الكثير يتسائل عن موعد إعلان النتيجة بعد أن انتهت امتحانات الثانوية العامة 2021، أمس 2 أغسطس، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 فى النصف الأول من شهر أغسطس الجارى، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن المجموع الكلى للثانوية العامة 410 درجة، بواقع 80 درجة فى مادة اللغة العربية، و60 فى الفيزياء و60 فى الكيمياء و60 فى الأحياء و60 درجة فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، و60 فى التاريخ و60 فى الجغرافيا وفى اللغة الأجنبية الثانية مخصص لها 40 درجة و60 فى الرياضيات التطبيقية، و60 فى الفلسفة والمنطق و60 فى علم النفس والاجتماع و50 درجة فى اللغة الأجنبية الأولى.
وشددت الوزارة على أن تنسيق القبول بالجامعات سوف يتناسب الحد الأدنى للقبول فى كليات القمة وغيرها من الكليات مع مجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، فإذا كان أعلى مجموع فى الثانوية العامة مثلا 95% فكليات القمة ستخفض الحد الأدنى للقبول، مشيرة إلى أنها معادلة تتم بشكل متوازن فالتنسيق يحدد الحد الأدنى للقبول وفق درجات الطلاب فى الصف الثالث الثانوى، وبالتالى لا يوجد أى مبرر أو خوف من نتيجة الطلاب فى الثانوية فكل من اجتهد فى الامتحانات سيحصل على حقه كاملا وسوف يلتحق بالكلية التى تناسب مجموعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة