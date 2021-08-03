نادى النيابة الإدارية يكرم حفظة القران للمستشارين وأسرهم لعام 2021

كتب عبد الله محمود

أقامت اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، حفل تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم، وذلك عن عامي 2020_2021، بأحد فنادق القاهرة.

أقيم الحفل تحت رعاية المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الهيئة.

حضور الحفل داخل قاعة المؤتمرات

حفل تكريم حفظة القرآن من أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم

وخلال كلمته حرب المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالحضور، وأكد فيها على استمرار مثل ذلك التكريم، من قبل النادي، والذي يأتي للعام الخامس على التوالي لتكريم الزميلات والزملاء وأسرهم من حفظة القرآن الكريم.

جانب من حفل تكريم حفظة القرآن من أعضاء الهيئة

ومن جانبه ألقى المستشارعصام المنشاوي، التي رحب فيها بالحضور، مؤكداً على بالغ التقدير لضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، محييًيا السودان حكومة وشعباً، وقدم سيادته بالغ الشكر لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية واللجنة العلمية والثقافية.

كما ألقى فضيلة الدكتور نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، التي وجه فيها الشكر للدعوة الكريمة، وأكد فيها على أهمية تدريس العلوم كلها ومنها العلوم الدينية ودراسة وتدبر القرآن الكريم ومعانيه.

ومن جانبه وجه فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، التحية للحضور الكريم ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية على استمرار تلك السنة الحميدة، كما وجه الشكر والتقدير لوفد دولة السودان الشقيق في وطنهم الثاني مصر.

كما ألقى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمة شكر فيها الحضور الكريم، وبحب فيها بضيوف مصر الكرام من دولة السودان الشقيق، مؤكداً على أواصر الصداقة والتعاون والمحبة بين السودان حكومة وشعباً عبر التاريخ، وأثنى على مثل تلك المحافل التي تحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم، وأعلن سيادته إهداء العشرة الأوائل نسخًا كاملة من الموسوعات والكتب الدينية القيمة هدية لأولئك المتميزين في هذه المسابقة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأهلها منارة لحفظ كتاب الله.