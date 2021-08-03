اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أغسطس 2021 02:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلى بالعلاج الچينى داخل معهد ناصر

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 08:40 م
فيديو حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلى بالعلاج الچينى داخل معهد ناصر حقن أول طفلة مصابة بالضمور العضلى بالعلاج الچينى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدت وزارة الصحة والسكان، فيديو لحقن أول طفلة مصابة بـالضمور العضلي الشوكي، بالعلاج الچيني، داخل مركز مستشفى معهد ناصركنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلى الشوكى من الأطفال بالعلاج الچيني، وذلك اليوم، الثلاثاء، بمركز علاج الضمور العضلى الشوكى بمستشفى معهد ناصر.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلى الشوكى بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، مضيفًا أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبى الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقى العلاج الچيني.

وأشار مجاهد إلى أنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلى الشوكى بمستشفى معهد ناصر قبل 48 ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت ( صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقى الطفلة العلاج.

ولفت مجاهد إلى أن مركز علاج الضمور العضلى الشوكى يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية فى مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفًا أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.

وأضاف مجاهد أنه تتم متابعة حالة الطفل بعد الحقن من قبل استشاريين فى تخصصات (مخ وأعصاب، أطفال، تغدية وعلاج طبيعي) وذلك أسبوعيًا على مدار 3 أشهر.

ولفت مجاهد إلى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها، مضيفًا أنه تم تخصيص حساب داخل صندوق (تحيا مصر) لدعم علاج مرضى الضمور العضلى الشوكى.

 


الضمور العضلى

الصحة

معهد ناصر

علاج الضمور العضلى الشوكى

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة: بدء حقن العلاج الچينى لمرضى الضمور العضلى بمعهد ناصر

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 04:07 م

"الصحة" تبدأ علاج 204 مرضى بالضمور العضلى.. حقن أول مريض بجرعة تكلفتها 3 ملايين دولار.. 24 مركزا تتولى فحص المرضى وتقيمهم بالمجان.. الخط الساخن 106 يستقبل استفسارات الحالات على مدار الساعة

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 01:02 م

حصاد الوزارات..الصحة: استقبال 838 حالة بعيادات الضمور العضلى على مستوى الجمهورية

الأحد، 01 أغسطس 2021 05:00 م

الصحة: استقبال 838 حالة بعيادات الضمور العضلى على مستوى الجمهورية

الأحد، 01 أغسطس 2021 03:47 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة