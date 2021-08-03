رغيف العيش .. حكاية إنتاج 250 مليون رغيف مدعم يوميًا لصرفه ببطاقات التموين

رغيف العيش يظل قصة نجاح للدولة حيث نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية فى تأمين مخزون استراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم يكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر بعد نجاح الوزارة أيضا فى موسم توريد القمح المحلى هذا العام، حيث يتم إنتاج كميات من الخبز المدعم تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميًا وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموينُ بسعر لا يتعدى 5 قروش للرغيف رغم أنه يكلف ما يقرب من 65 قرشًا.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التموينى، وطبقًا لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المُشكلة طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتاحت تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد وذلك في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق.

وتضمنت المناطق التي أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة: محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ ورأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته في أي محافظة أخرى في إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.