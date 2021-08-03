اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. تنسيق الثانوية العامة 2021.. التعليم العالى تعلن مواعيد وأماكن اختبارات القدرات

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. تنسيق الثانوية العامة 2021.. التعليم العالى تعلن مواعيد وأماكن اختبارات القدرات وزارة التعليم العالى
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 
وزيرة الصحة: بدء حقن العلاج الچينى لمرضى الضمور العضلى بمستشفى معهد ناصر
الصحة: مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال تستهدف 19 مرضا
الصحة: 255 عيادة لتوفير علاج أمراض سوء التغذية بالمجان
القوى العاملة تعلن توفير 1326 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه
وزيرة الصحة: مصر ستكون نموذجا فريدا للصحة الإنجابية خلال الفترة المقبلة
تنسيق الثانوية العامة 2021.. التعليم العالى تعلن مواعيد وأماكن اختبارات القدرات
التعليم: امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين دون مشكلات

 


حصاد الوزارات

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