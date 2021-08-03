حصاد الوزارات.. تنسيق الثانوية العامة 2021.. التعليم العالى تعلن مواعيد وأماكن اختبارات القدرات

شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزيرة الصحة: بدء حقن العلاج الچينى لمرضى الضمور العضلى بمستشفى معهد ناصر
الصحة: مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال تستهدف 19 مرضا
الصحة: 255 عيادة لتوفير علاج أمراض سوء التغذية بالمجان
القوى العاملة تعلن توفير 1326 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه
وزيرة الصحة: مصر ستكون نموذجا فريدا للصحة الإنجابية خلال الفترة المقبلة
تنسيق الثانوية العامة 2021.. التعليم العالى تعلن مواعيد وأماكن اختبارات القدرات
التعليم: امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين دون مشكلات
التضامن تعلن استمرار معرض ديارنا بمارينا حتى 25 أغسطس
القومية للأنفاق: وصول 12 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث للمترو من كوريا
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