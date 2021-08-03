التعليم العالى تكلف الجامعات بحصر حملة الماجستير لإنشاء قاعدة بيانات

كلفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رؤساء الجامعات الحكومية بإجراء حصر شامل لجميع الشباب الحاصلين على درجات ماجستير ودكتوراه خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالى لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من حصر حملة الماجستير بالجامعات هو إنشاء وتدشين قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من مختلف التخصصات، حتى يكون لدى الوزارة قاعدة يتم الاستعانة به مستقبلا.
وعلى جانب آخر، بدأت الجامعات فى تكليف قطاع الدراسات العليا بتكليف الكليات لمتابعة تنفيذ حصر جميع الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه من مختلف الكليات بمختلف التخصصات.
التعليم العالى تكلف الجامعات بحصر حملة الماجستير لإنشاء قاعدة بياناتالثلاثاء، 03 أغسطس 2021 05:07 م
وزارة التعليم العالى -أرشيفية
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كلفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رؤساء الجامعات الحكومية بإجراء حصر شامل لجميع الشباب الحاصلين على درجات ماجستير ودكتوراه خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
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