CNN: إمدادات الأكسجين في بعض مستشفيات جنوب أمريكا أوشكت على النفاد بسبب "دلتا"

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن إمدادات الأكسجين في المستشفيات في أجزاء من جنوب الولايات المتحدة بدأت تنفد مع استمرار زيادة إصابات كورونا ودخول المستشفيات بأعداد كبيرة، لاسيما من الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح وسط انتشار لمتغير "دلتا" الخطير الذي أصاب ملايين الأمريكيين.

وتعاني العديد من المستشفيات في فلوريدا وساوث كارولينا وتكساس ولويزيانا من ندرة الأكسجين. وقالت الشبكة إن بعض المستشفيات معرض لخطر الاضطرار إلى استخدام إمداداته الاحتياطية أو المخاطرة بنفاد الأكسجين الوشيك ، وفقًا لمسئولي الصحة بالولاية ومستشاري المستشفيات.

وقالت دونا كروس ، المدير الأول للمرافق والبناء فى مؤسسة برميير لتحسين أداء الرعاية الصحية لشبكة CNNإنه مع الارتفاع المستمر في حالات كورونا، كان هناك المزيد من الطلب على إمدادات الأكسجين ، ولا تستطيع المستشفيات مواكبة هذه الوتيرة لتلبية هذه الاحتياجات.

ومن ناحية أخرى، قال مسئول الصحة في ولاية ألاباما: "لا يوجد مكان لوضع الجثث" مع ارتفاع معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت فلوريدا يوم السبت أعلى معدل دخول إلى المستشفيات للمصابين بكورونا في البلاد ، وفقًا لبيانات مسئولي الصحة الفيدراليين وجامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات الولاية أنه وصل أيضًا إلى أعلى مستوى وبائي آخر لحالات كورونا يوم الجمعة ، حيث أبلغ عن 690.5 حالة جديدة لكل 100000 شخص يوميًا من 20 أغسطس إلى 26 أغسطس.

وقال الدكتور أحمد الحداد ، طبيب وحدة العناية المركزة في فلوريدا ، لمراسلة CNN باميلا براون يوم السبت إنه محبط و "سئم رؤية الناس يموتون ويعانون لأنهم لم يأخذوا أي لقاح".

وقال إن متغير دلتا "يأكل" رئتي الناس ، مما يؤدي في النهاية إلى انهيارها.

قال الحداد ، المدير الطبي لوحدة العناية المركزة في مركز جوبيتر الطبي: "نرى المرضى يموتون بشكل أسرع مع هذا البديل (دلتا)".