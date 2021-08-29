6 عصائر مهمة فى الصيف عشان ترطب جسمك.. أبرزها القصب والخيار

كتبت نهير عبد النبى

المياه والعصائر لا نستغنى عنهما في فصل الصيف وذلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية وحاجة الجسم الدائمة للسوائل كما ينصح بالمداومة على شرب المياه لوقاية الجسم من الجفاف في فصل الصيف، وحسب ما ذكره موقع art of living فان ابرز العصائر الطبيعية التي ترطب الجسم في فصل الصيف هي:

1: ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مصدر غني للبوتاسيوم ويساعد في منع الجفاف والتعب والإجهاد لذلك ينصح بتناوله في فصل الصيف لترطيب الجسم.

2: عصير الليمون

يحتوى عصير الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة ومناعة الجسم كما انه يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

3:اللبن الرايب

وهو من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لتبريد جسمك لأنه يساعد في مقاومة الحرارة الخارجية، كما إنه مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم ويساعد على تخفيف الألم والصداع.

4: عصير البطيخ

يحتوى عصير البطيخ على كمية عالية من المياه التي تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف كما إنه يساعد في تخفيف التعب والإجهاد، نظرًا لأن البطيخ غني بالألياف، فهو يساعد على الهضم و يساعد في طرد السموم.

5: عصير قصب السكر

وهو من العصائر المفضلة عند الكثيرون لإنه يساعد على ترطيب الجسم ويمده بالفيتامينات والعناصر الغذائية ويساعد على تنشيط الجسم وعلاج الاضطرابات الهضمية.

6: عصير الخيار

الخيار من أبرز أنواع الخضراوات التي تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، كما أنه غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض.