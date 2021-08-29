10 مليارات جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة بقرى مركزى أشمون والشهداء بالمنوفية

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ بمقر الوزارة، وخلال الاجتماع استعرض شعراوى مع محافظ المنوفية ونائبه آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يستهدف البرنامج تطوير قرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى تكلفة تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه لإقامة مشروعات فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل وتبطين الترع والمجارى.

وشدد شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، على المتابعة الدورية لرئيس الجمهورية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة فى مختلف المحافظات، بالإضافة الى الزيارات والجولات والاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المخططة فى التوصيات الزمنية المحددة وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى حياتهم.

وعرض اللواء إبراهيم أبوليمون لمعدلات تنفيذ بعض المشروعات المستهدف تنفيذها فى عدد من قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والشباب والرياضة والصحة، حيث أكد المحافظ قيامه بجولات ميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ بصورة فعلية ورصد أى معوقات وسرعة حلها للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .

كما أكد محافظ المنوفية توفير كافة أوجه الدعم لسرعة تنفيذ مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بصورة لائقة تتوافق مع عراقة محافظة المنوفية ووفق رؤية القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة للمواطنين .

وخلال اللقاء حرص اللواء محمود شعراوى على متابعة جهود محافظة المنوفية فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، ومتابعة منظومة الجمع والنظافة بما يحقق رضا المواطنين على مستوى النظافة.

كما تابع الوزير والمحافظ المشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة والتواصل مع بعض الشركات العاملة فى مجال المخلفات وجمع القمامة للدخول فى المنظومة الجديدة، حيث عرض اللواء إبراهيم أبوليمون لآخر المستجدات الخاصة بجهود المحافظة فى هذا الشأن والإجراءات الخاصة بطرح مناقصة للجمع على بعض الشركات لمدينة شبين الكوم كمرحلة أولى، بالإضافة إلى متابعة الجهود الجارية لنقل مقل المخلفات بمدينة الشهداء إلى المدفن الصحى بالسادات وتوفير الاعتمادات المالية لذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنشاء خطوط جديدة لمصنعى تدوير القمامة بمنوف والشهداء وإنشاء مصنع للتدوير بمركز أشمون بطاقة يومية 500 طن وفقاً لأحدث التكنولوجيات الحديثة بما يساعد فى تحسين مستوى منظومة المخلفات بالمحافظة .

وشهد اللقاء عرض من محافظ المنوفية لجهود إجراءات تقنين أراضى وأملاك الدولة، حيث أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حوالى 5893 طلبا، والجاد منهم حوالى 5555، كما بلغ إجمالى المبالغ المحصلة حوالى 231 مليون جنيه .

ووجه اللواء محمود شعراوى بالإسراع فى عمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل أى تحديات أو معوقات تواجه المواطنين وتسليم العقود للجادين منهم، مشددًا على جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .

وخلال الاجتماع تم عرض جهود المحافظة فى رفع الاشغالات وإزالة أى تعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزاعية، حيث أشار المحافظ إلى الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة على مدار اليوم فى كافة المناطق للتصدى لمحاولات البناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة، والاستمرار فى الحملات اليومية على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.