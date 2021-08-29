وزير خارجية ألمانيا يبدأ جولة بـ5 دول مجاورة لأفغانستان لإجلاء المحتاجين لحماية

يتوجه وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الأحد، إلى خمس دول لكل منها دور تلعبه فى الجهود المبذولة لإخراج المحتاجين للحماية من أفغانستان.

المحطة الأولى لـ ماس وفقًا لصحيفة دويتش فيله الألمانية هى تركيا، تليها زيارات إلى أوزبكستان وباكستان وطاجيكستان - وكلها تشترك فى حدود مع أفغانستان، كما يخطط لزيارة قطر، حيث تضم العاصمة القطرية الدوحة المكتب السياسى لحركة طالبان، الذى يعمل كوزارة خارجية النظام الجديد فى أفغانستان.

ويجرى المفاوض الألمانى ماركوس بوتزيل محادثات مع المكتب بشأن القضايا المتعلقة بعمليات الإجلاء.

ومع دخول طالبان العاصمة، قامت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية من طراز شينوك بإجلاء الموظفين الأمريكيين من السفارة الأمريكية فى كابول فى 15 أغسطس 2021. كما أرسلت ألمانيا طائرتين هليكوبتر أصغر حجمًا إلى كابول للمساعدة فى جهود الإجلاء.

ومن المتوقع أن يشارك ماس فى المحادثات التى ستسمح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالوصول من الحدود الأفغانية إلى السفارات الألمانية بسرعة وأمان.

وتأتى الزيارة بعد ثلاثة أيام من إقلاع آخر رحلة إنقاذ للجيش الألمانى من كابول يوم الخميس، ووفقًا للأرقام الرسمية، تم نقل 5347 شخصًا من 45 دولة على الأقل إلى بر الأمان فى 37 رحلة جوية فى إطار مهمة الإجلاء الألمانية.

وشمل ذلك حوالى 500 ألمانى و 4000 مواطن أفغانى كانوا يخشون على سلامتهم بعد سيطرة الحركة المتطرفة.

وقال ماس يوم الخميس مع انتهاء العملية العسكرية "الإجلاء العسكرى انتهى الآن. لكن عملنا مستمر وسيستمر حتى يصبح كل من نتحمل مسؤوليته فى أفغانستان بأمان.