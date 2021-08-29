نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. اعرف كليتك برقم الجلوس

ينشر " اليوم السابع" نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات بتنسيق 2021 ، خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم الأحد بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.
وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.
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