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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. اعرف كليتك برقم الجلوس

الأحد، 29 أغسطس 2021 01:51 م
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. اعرف كليتك برقم الجلوس وزارة التعليم العالى ومعامل التنسيق
كتب محمد صبحى

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ينشر " اليوم السابع" نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بعد أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى،  الحدود الدنيا للقبول بالجامعات بتنسيق 2021 ، خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم الأحد بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن عدد الطلاب الذبن تقدموا برغبات فى تنسيق المرحلة الأولى قرابة 119 ألف، موضحا أن معدل الانخفاض فى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى قرابة 37.5 درجة.
 
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية والذى سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام. و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (1)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (1)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (2)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (2)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (3)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (3)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (4)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (4)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (5)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (5)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (6)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (6)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (7)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (7)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (8)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (8)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (9)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (9)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (10)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (10)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (11)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (11)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (12)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (12)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (13)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (13)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (14)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (14)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (15)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (15)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (16)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (16)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (17)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (17)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (18)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (18)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (19)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (19)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (20)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (20)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (21)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (21)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (22)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (22)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (23)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (23)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (24)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (24)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (25)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (25)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (26)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (26)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (27)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (27)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (28)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (28)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (29)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (29)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (30)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (30)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (31)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (31)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (32)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (32)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (33)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (33)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (34)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (34)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (35)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (35)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (36)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (36)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (37)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (37)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (38)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (38)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (39)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (39)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (40)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (40)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (41)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (41)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (42)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (42)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (43)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (43)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (44)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (44)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (45)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (45)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (46)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (46)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (47)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (47)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (48)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (48)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (49)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (49)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (50)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (50)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (51)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (51)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (52)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (52)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (53)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (53)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (54)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (54)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (55)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (55)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (56)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (56)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (57)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (57)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (58)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (58)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (59)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (59)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (60)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (60)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (61)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (61)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (62)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (62)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (63)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (63)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (64)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (64)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (65)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (65)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (66)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (66)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (67)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (67)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (68)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (68)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (69)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (69)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (70)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (70)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (71)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (71)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (72)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (72)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (73)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (73)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (74)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (74)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (75)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (75)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (76)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (76)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (77)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (77)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (78)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (78)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (79)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (79)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (80)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (80)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (81)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (81)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (82)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (82)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (83)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (83)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (84)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (84)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (85)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (85)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (86)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (86)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (87)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (87)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (88)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (88)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (89)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (89)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (90)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (90)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (91)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (91)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (92)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (92)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (93)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (93)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (94)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (94)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (95)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (95)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (96)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (96)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (97)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (97)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (98)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (98)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (99)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (99)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (100)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (100)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (101)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (101)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (102)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (102)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (103)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (103)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (104)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (104)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (105)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (105)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (106)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (106)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (107)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (107)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (108)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (108)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (109)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (109)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (110)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (110)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (111)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (111)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (112)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (112)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (113)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (113)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (114)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (114)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (115)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (115)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (116)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (116)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (117)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (117)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (118)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (118)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (119)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (119)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (120)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (120)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (121)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (121)

 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (122)
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى (122)

 


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