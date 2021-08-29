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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الآن.. ادخل رقم الجلوس واعرف كليتك

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:00 م
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الآن.. ادخل رقم الجلوس واعرف كليتك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى، صباح اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، خلال مؤتمر صحفى حضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم  بمقر التعليم الخاص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق القبول بالجامعات الحكومية .
 
ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى للتعرف على نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق :www.Tansik.Egypt.gov.eg
 
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

التعليم العالى

التنسيق

نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

اليوم السابع بلس

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