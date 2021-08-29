وقال شويجو - في تصريحات اوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأحد "لا أريد أن أتحدث عن أوكرانيا باعتبارها تهديدا، لأنني أرى أن الشعب الأوكراني شعب شقيق، ليس فقط جيرانا بل نحن شعب واحد، وهو موضوع لا أريد حتى الخوض فيه".



وتابع: "نعلم من الذي يقف وراء تنفيذ وتمويل البرنامج في أوكرانيا"، معربا عن أمله في أن يتغير الوضع هناك في المستقبل ويأتي شخص "ينهي هذا الجنون القومي المتطرف الذي ليس له أي أساس تاريخي أو واقعي".