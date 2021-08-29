اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار النمسا: مستمرون فى تقديم المساعدات الإنسانية الكبيرة للشعب الأفغانى

الأحد، 29 أغسطس 2021 01:20 م
مستشار النمسا: مستمرون فى تقديم المساعدات الإنسانية الكبيرة للشعب الأفغانى سباستيان كورتس المستشار النمساوى
/أ ش أ/

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أكد المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن بلاده ستستمر فى تقديم المساعدات الإنسانية الكبيرة للشعب الأفغانى بأقصى طاقة ممكنة، مشيرا إلى أن الوضع فى أفغانستان مأساوى للغاية، ومن الصعب الصمت على رؤية ما يحدث هناك.

 

وقال كورتس - فى تصريحات اليوم الأحد - إن المساعدات ستظل فى الموقع، ومن الصعب تغيير سياسات قبول اللاجئين أو التخلى عن ترحيل مرفوضى اللجوء إضافة إلى من تم إدانتهم فى جرائم بالنمسا؛ لأن هذا الأمر يهدد أمن واستقرار البلاد.

 

وقال كورتس إنه يتوقع أن يستمر الائتلاف الحكومى الحالى بين حزبى الشعب والخضر حتى عام 2024 مشيرا الى أن الخلافات بين الحزبين يمكن السيطرة عليها وتقريب وجهات النظر والحفاظ على تماسك الحكومة.

 

وأشار كورتس إلى أن الحكومة تراقب تطورات الوضع الوبائى فى البلاد فى ضوء الموجة الرابعة من متحور الفيروس "دلتا ".. لافتا الى احتمال تأجيل القرارات الخاصة بتخفيف قيود كورونا لحين انخفاض الإصابات الجديدة.

 

يذكر أن حزب الشعب الحاكم فى النمسا جدد الثقة فى المستشار كورتس رئيسا للحزب فى انتخابات داخلية جرت أمس وحصل فيها على نسبة قياسية من اعضاء الحزب بلغت 4ر99%.

 


مستشار النمسا

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النمسا

تقديم المساعدات الإنسانية

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