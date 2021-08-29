محافظ الإسكندرية يشارك فى ختام فعاليات "ملتقى لوجوس الأول"

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى حفل ختام فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية وحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يحمل عنوان «التمتع بالجذور 2021»، بمشاركة 200 شاب وفتاة من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر.

وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الملتقى الذى يشارك فيه 200 من شباب مصر من كل أنحاء الجمهورية، يهدف إلى ترسيخ الانتماء لدى شبابنا وتمتعهم بجذورهم وذلك من خلال العديد من المحاضرات والندوات والزيارات الوطنية والكنسية والسياحية، بالإضافة إلى لقاءات مع بعض القيادات والشخصيات العامة المصرية مما سيكون له عظيم الأثر فى نفوس جميع المشاركين ورفع درجة الوعى الوطنى لإعداد شباب واع قادر على تحمل المسئولية ومشاركا إيجابيا فى تنمية وطننا الغالي.

ووجه قداسته الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على إيمانه الشديد بالشباب المصري، مؤكدا أن حضور المسئولين لفاعليات الملتقى يعكس إيمان الدولة المصرية بالشباب، ويوضح معالم الجمهورية الجديدة التى نحن بصددها الآن، ويشغل شبابنا مكانة مهمة فى مراحل الوصول لهذه الجمهورية التى تعد بمثابة الانطلاق نحو مستقبل مشرق لبلدنا.