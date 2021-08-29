ما هي طرق تشخيص الإصابة بجرثومة المعدة؟

كتبت نهير عبد النبى

جرثومة المعدة من أنواع البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمى وتسبب ألمًا شديدًا في المعدة مع الشعور بالغثيان والحرقة في المعدة كما تسبب التهابات المعدة القرحة الهضمية، من الممكن أن يصاب بها الكبار أو الصغار وهنا لا بد من اتباع العلاجات التي يصفها الطبيب.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن اكتشاف جرثومة المعدة عن طريق اختبارات مختلفة ومنها:

أنواع اختبارات جرثومة المعدة



1:فحص الدم

فحص للأجسام المضادة (الخلايا المضادة للعدوى) إلى جرثومة المعدة.

2:اختبار التنفس

يتم التحقق من العدوى بهذه البكتيريا عن طريق قياس بعض المواد في أنفاسك.

3:اختبارات عينة الفضلات

وهو من الاختبارات الأكثر دقة

لا تزال الطريقة الدقيقة التي تصيب بها الجرثومة الحلزونية، شخصًا ما غير معروفة، فقد تنتقل من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر باللعاب أو القيء أو البراز، وقد تنتشر بكتيريا الملوية البوابية أيضًا من خلال الطعام أو الماء الملوث.

عوامل الخطر

غالبًا ما يتم اكتساب عدوى الملوية البوابية في مرحلة الطفولة وترتبط عوامل الخطر لعدوى الملوية البوابية بالظروف المعيشية في طفولتك، مثل:

1:العيش في ظروف مزدحمة، لديك خطر أكبر للإصابة بعدوى الملوية البوابية إذا كنت تعيش في منزل مع العديد من الأشخاص الآخرين.

2:العيش بدون مصدر موثوق للمياه النظيفة، يساعد الحصول على إمداد موثوق به من المياه الجارية النظيفة على تقليل خطر الإصابة بالبكتيريا الحلزونية .

3:الذين يعيشون في دولة نامية، الأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية ، حيث قد تكون الظروف المعيشية المزدحمة وغير الصحية أكثر شيوعًا ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الملوية البوابية .

4:العيش مع شخص مصاب بعدوى الملوية البوابية، إذا كان شخص ما تعيش معه مصابًا بعدوى الملوية البوابية ، فمن المرجح أن تكون مصابًا أيضًا بعدوى الملوية البوابية .