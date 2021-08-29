ماكرون عن عمليات الإجلاء: آلاف الأفغان ما زالوا بحاجة للحماية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن عمليات الإجلاء للأفغان من أفغانستان، إن آلاف الأفغان ما زالوا بحاجة للحماية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الفرنسى أن العمل العسكرى وحده لا يحل مشكلة الإرهاب.

وفى وقت سابق قالت حركة طالبان فى أفغانستان، إن ضربة جوية أمريكية استهدفت اليوم الأحد انتحاريا على متن حافلة كان يريد مهاجمة مطار كابول الدولى فى ظل استمرار عمليات الإجلاء التى يقوم بها الجيش الأمريكى هناك، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

ولم تكن هناك تفاصيل أولية بشأن الواقعة ولا بشأن الصاروخ الذى ضرب ضاحية شمال غرب المطار وأسفر عن مقتل طفل. وبدا أن الضربتين منفصلتين فى بداية الأمر، وإن كانت المعلومات الخاصة بهما شحيحة حتى الآن.