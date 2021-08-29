لقطات جوية لكاسحة جليد روسية تسحق طبقات ثلوج متجمعة منذ سنوات.. فيديو

كتب محمد شعلان

تمتلك كاسحة الجليد الروسية الخارقة "ليت بوبيدى 50"، قدرات هائلة تمكنها من السير فى المياه المتجددة وسحق طبقات الجليد المتجمعة منذ سنوات وتسير بانسيابية وكأنها سفينة عملاقة تسير فى عرض البحار، ونشر شبكة "سكاى نيوز" تقرير عن كاسحة الجليد "ليت بوبيدى 50"، وما يوجد فيها من مميزات توليد الطاقة وسحق طبقات الجليد.

كاسحة الجليد الروسية الخارقة "ليت بوبيدي 50".. وسيلة نقل أثرياء العالم للقطب الشمالي #شاهد_سكاي pic.twitter.com/gXsHlyCt33 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 28, 2021

وأظهرت لقطات جوية مصورة بطائرات الدرون كاسحة الجليد الروسية "ليت بوبيدى 50"، واسمها يعنى 50 عاما من النصر، وهى تسير وسط طبقات الجليد وتعد واحدة من أقوى كاسحات الجليد فى العالم وتعمل بالطاقة النووية وقادرة على توليد 75 ألف حصان من الطاقة وسحق طبقات جليدية متعددة السنوات.



كاسحة الجليد تسحق الجليد



كاسحة جليد روسية

وتستخدم كاسحة الجليد الروسية الخارقة "ليت بوبيدى 50"، فى الصيف لنقل الأثرياء الروس والدوليين لنقلهم إلى القطب الشمالى.

وفى وقت سابق، قام طاقم كاسحة الجليد الروسية "ألكساندر سانيكوف"، بإنقاذ صيادين اثنين علق على جبل جليدى فى بحر كارا، وذلك خلال تحرك كاسحة الجليد فى بحر كارا، ونشر المكتب الصحفى لشركة "جازبروم نفط" الروسية، لقطات من عملية انقاذ الصيادين حيث وقعا على قطعة جليد كبيرة وسط البحر بعد حادث أثناء الصيد.

ونشرت شبكة روسيا اليوم، فيديو وصور للصيادين أثناء علوقهما على الجليد وتلويحهم لكاسحة الجليد لإنقاذهم، وصور بعد أن تمت عملية انقاذهما حيث استطاع طاقم الكاسحة العثور عليهما بعد تلقيهم العديد من اشارات الاستغاثة وتبين أن الصيادين هم من السكان المحليين فى المنطقة.