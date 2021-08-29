كل ما يجب أن تعرفه عن اللقاحات المعززة ضد فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

مع ارتفاع حالات الإصابة بنوع دلتا في عدد من الدول، اتجهت التوصيات إلى الحاجة إلى جرعة معززة نم لقاح كورونا، لتفادى زيادة حالات الإصابة بالمتغير دلتا، لذا نعرض في التقرير التالى وفقا لموقع " New York Times " كل ما تحتاج لمعرفته حول اللقاحات المعززة لـ كورونا.

س: من يحصل على اللقطة المعززة ومتى؟



ج: اعتبارًا من 20 سبتمبر ، يمكن أن تصبح الحقن المعززة متاحة للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل في الولايات المتحدة والذين تلقوا جرعتهم الثانية قبل ثمانية أشهر، وفي الوقت الحالي، يوصى بجرعة معززة فقط في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تلقوا لقاحات mRNA مثل لقاح Moderna و Pfizer-BioNTech.

هذا يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في وقت مبكر من بدء البرنامج ، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية ، والمجموعات المعرضة للخطر مثل الذين يعانون من نقص المناعة ، وكبار السن ، وأولئك الذين يعيشون في دور رعاية المسنين ، سيكونون من بين أول من يتمكن من تلقي الجرعات الثالثة عند توفرها في سبتمبر.

س: ما هي اللقطة المعززة ولماذا الآن؟



ج: نظرًا للدراسات المحدودة حول فعالية اللقاحات ضد متغيرات كورونا بمرور الوقت ، فإن خطط اللقاحات المعززة هي إجراءات احترازية في الوقت الحالي، حيث أدت حالات الاختراق من العدوى المتغيرة لـكورونا لدى بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى أسئلة حول فعالية اللقاحات بمرور الوقت، ولكن تظل الرسالة أن اللقاحات لا تزال فعالة للغاية ضد الفيروس، وخاصة الأمراض الخطيرة.

وفقًا لـموقع تحليل البيانات Our World in Data ، تم تطعيم 24٪ من سكان العالم بالكامل ضد الفيروس، وكانت الحماية من اللقاح ضد الاستشفاء قوية حيث تم إدخال 97 ٪ من الأشخاص إلى المستشفى مع كورونا في الولايات المتحدة غير محصنين وتم تسجيل معظم حالات العدوى في أولئك الذين لم يتم تلقيحهم.

ولكن نظرًا للارتفاع الأخير في عدد الإصابات الخارقة في التطعيم بالكامل وبسبب الانتشار المستمر لمتغير دلتا، يدافع مسؤولو الصحة عن حقنة إضافية من نفس اللقاح ليتم إعطاؤها لتعزيز المناعة.

س: ماذا عن ملايين الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح الأول بعد؟



ج: بينما تمضي البلدان الأكثر ثراءً في خططها للحصول على جرعة معززة ، فإنها تتصرف ضد دعوة منظمة الصحة العالمية لتأجيل الخطط التعزيزية الوقائية.

قالت رئيسة منظمة الصحة العالمية ، سوميا سواميناثان: "نعتقد بوضوح أن البيانات اليوم لا تشير إلى الحاجة إلى المعززات" وجدت دراسة مستقلة أجرتها جامعة واشنطن أن لقاحات الرنا المرسال التي تم اختبارها أظهرت أن التحصين قد يستمر لسنوات.

تأتي التوصية بتأجيل نشر اللقاحات في جميع أنحاء العالم من مخاوف من اكتناز اللقاحات المستمر من قبل البلدان الغنية وعدم المساواة على نطاق واسع في توزيع اللقاحات.