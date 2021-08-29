اليوم السابع
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الأحد، 29 أغسطس 2021 02:53 م
أكرم القصاص
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قناة اليوم السابع على اليوتيوب تقترب من 2 مليار مشاهدة

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:31 م
قناة اليوم السابع على اليوتيوب تقترب من 2 مليار مشاهدة

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حصدت قناة اليوم السابع عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب، ما يقرب من 2 مليار مشاهدة منذ تدشينها في أغسطس 2012.

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وتضمن قناة اليوم السابع على يوتيوب لمتابعيها، متابعة جديد الأخبار بشكل دورى، ومتابعة الكثير من التقارير التي تلتقطها عدسة كتيبة  من المحررين منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كما تضمن لهم التواجد المستمر في أي مناسبة تثير اهتمام مستخدم اليوتيوب من متابعى القناة الحاليين، والذين تجاوزوا الـ 4 ملاين مشترك.

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وخلال أغسطس الجارى، تميزت القناة بمجموعة من الفيديوهات التي غطت أهم الأحداث التي شغلت الرأي العام، علاوة على عدد من التقارير والقصص الحصرية، التي انتجها محررينا كتابة وتصويرًا وإعدادًا وتقديمًا:-

 

 

 

 


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