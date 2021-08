فيديو.. وزير هندى يمارس "نط الحبل" باحترافية لدعم تطبيق اللياقة البدنية

شارك وزير الرياضة الهندى أنوراج ثاكور، فى حفل إطلاق تطبيق اللياقة البدنية الذى يحمل اسم "فيت إنديا"، بممارسة لعبة "نط الحبل"، بهدف تشجيع الشعب الهندى على ممارسة الرياضة خلال أنشطته اليومية، بحسب "سبوتنيك".

