فيديو.. وزير هندى يمارس "نط الحبل" باحترافية لدعم تطبيق اللياقة البدنية

كتب وكالات

شارك وزير الرياضة الهندى أنوراج ثاكور، فى حفل إطلاق تطبيق اللياقة البدنية الذى يحمل اسم "فيت إنديا"، بممارسة لعبة "نط الحبل"، بهدف تشجيع الشعب الهندى على ممارسة الرياضة خلال أنشطته اليومية، بحسب "سبوتنيك".

#WATCH | Union Sports Minister Anurag Thakur jumps a skipping rope during the launch of FIT INDIA mobile application in Delhi pic.twitter.com/alRpEMAIT2 — ANI (@ANI) August 29, 2021

وقام الوزير الهندى باستعراض لـ "نط الحبل" بمهارة كبيرة، خلال حفل إطلاق التطبيق فى العاصمة الهندية نيوديلهي، بحسب مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي"، اليوم الأحد.



أنوراج ثاكور وزير الرياضة الهندى يمارس "نط الحبل"

وقالت الوكالة إن مقطع الفيديو يرصد جانبا من مشاركة الوزير الهندى فى الحفل ومهاراته فى لعبة "نط الحبل" لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة.

وتم إطلاق التطبيق فى الذكرى الثانية لانطلاق حركة اللياقة البدنية فى الهند "فيت إنديا"، التى تهدف إلى جعل ممارسة الرياضة جزءا من أنشطة الحياة اليومية للجميع.

ويهدف التطبيق إلى تشجيع الناس من جميع الأعمار على ممارسة الرياضة لحماية صحتهم، بينما يوجه رسالة لكبار السن أو من يعتقدون أن زمن ممارسة الرياضة قد ولى بأنه لا يزال هناك فرصة للعودة إلى الرياضة.

وقال الوزير الهندى إن هذا التطبيق يمثل هدية من الحكومة إلى الشعب الهندى بمناسبة اليوم الوطنى للرياضة، بحسب تقرير عن إطلاق التطبيق، لصحيفة "تايمز أو إنديا".

وتقول الصحيفة إن هذا التطبيق الذى تدعمه الحكومة يهدف إلى جعل الشباب الهندى فى أعلى درجات اللياقة البدنية، لأن الشباب الرياضى يمكنه صناعة الهند العظيمة.

ويركز هذا التطبيق على جعل الناس يمنحون أنفسهم نحو نصف ساعة على الأقل لممارسة الرياضة يوميا.