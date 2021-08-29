اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"طالبان" تعلن استئناف الأنشطة الرياضية مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:40 م
"طالبان" تعلن استئناف الأنشطة الرياضية مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو استئناف الأنشطة الرياضية فى أفغانستان
كتب وكالات

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أفادت قناة 1TV الأفغانية عبر "تويتر"، اليوم الأحد، بأن حركة "طالبان" أعلنت استئناف الأنشطة الرياضية فى البلاد، دون أن تذكر موعدا محددا لذلك، يأتى هذا الإعلان تزامنا مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت اللجنة البارالمبية الدولية، إن زكية خودادادى وحسين رسولى وصلا إلى طوكيو قادمين من باريس فى وقت مبكر من مساء أمس السبت، بعد اجتياز جميع اختبارات كوفيد-19 المطلوبة لدخول اليابان.

 

ولم يذكر المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، كريغ سبنس، كيف خرجا من كابل، لكنه ذكر مساعدة عدة حكومات ووكالات أخرى.

 

كان سبنس قد قال فى وقت سابق إن اللجنة البارالمبية الدولية كانت تراقب مكان وجودهما، وفى حفل الافتتاح فى 24 أغسطس، حمل أحد المتطوعين العلم الأفغانى لتمثيل الفريق الغائب.

 

وسبق أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن اثنين من أعضاء الفريق البارالمبى الأفغانى فرا من كابل بمساعدة مجموعة من الرياضيين الأستراليين.

 


طالبان

استئناف الأنشطة الرياضية

رياضيين أفغان

طوكيو

اليابان

أفغانستان

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