صحيفة: مقتل 3 أطفال في الغارة الأمريكية ضد انتحاريين استهدفوا مطار كابول

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية، إن ثلاثة أطفال قتلوا في الغارة الأمريكية بطائرة بدون طيار التى استهدفت سيارة تحتوي على "مفجرين انتحاريين متعددين" كان يتم قيادتها إلى المطار - بعد ساعات فقط من تحذير الرئيس الأمريكى جو بايدن من احتمال وقوع هجوم إرهابى آخر في أعقاب هجوم هذا الأسبوع.

وقال مسئول أفغاني ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لدواعي أمنية ، إن صاروخًا أصاب مركبة تقل ما يُعرف بالانتحاريين المزعومين لتنظيم داعش قيل إنها كانت متوجهة إلى مطار حامد كرزاي حيث تواصل القوات الأمريكية جهود الإجلاء.

ويعتقد بعد ذلك أن الغارة على السيارة المليئة بالمتفجرات تسببت في انفجار ثانوي. ولا يُعرف ما إذا كان الأطفال الذين قتلوا في الحادث كانوا في السيارة مع المفجرين أو في مكان قريب.

وأكد مسئولان أمريكيان لم يسمهما في وقت سابق لرويترز أن القوات الأمريكية شنت الضربة في العاصمة لاستهداف مسلحين يشتبه في انتمائهم لداعش.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير متضاربة في وقت سابق عن حادثة أخرى من المحتمل أن تكون منفصلة عن مقتل طفل آخر بعد سقوط صاروخ على منزل في منطقة خاجة باغرا شمال غرب المطار.

وزعم قائد شرطة كابول، أنه على علم بالحادث الآخر لكن لم يتضح ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن صواريخ منفصلة.

وصرح مسئول أمني من الحكومة المخلوعة لوكالة فرانس برس أن منزلا تعرض للقصف. وقال مصدر بوزارة الصحة الأفغانية لبي بي سي إن الانفجار وقع بالقرب من المطار ، في حين قال شاهدان لرويترز إن صاروخا أصاب منزلا شمال المطار.

ولم يصدر تأكيد رسمي ولم تعلن أي جماعة إرهابية عن الهجوم على الفور. وقال مسئول أمريكي لشبكة سي بي إس: "نحن واثقون من أننا حققنا الهدف الذي كنا نهدف إليه. تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين. وأضاف المسؤول أن الضربة الجوية تسببت في "انفجارات ثانوية كبيرة" مما يشير إلى وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة في السيارة.

وكان بايدن قد حذر في وقت سابق من أن هجومًا إرهابيًا آخر على المطار كان وشيكًا بعد هجوم نفذته داعش في خراسان في مطار كابول - وهي جماعة متطرفة تعمل في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى - مما أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات الأفغان.