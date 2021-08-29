صحيفة: غضب تجاه وزير الخارجية البريطانى لعدم إجلاء كل المؤهلين من أفغانستان

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ميل أون صنداى" إنه بمجرد انتهاء عمليات الإجلاء البريطانية من أفغانستان، انتشرت مشاعر الغضب واللوم بين الوزراء والمسئولين فى الحكومة البريطانية، حيث ادعى الوزراء أنه لولا قرار وزير الخارجية دومينيك راب بالبقاء في عطلة في البحر الأبيض المتوسط ​​مع سقوط كابول في يد طالبان لكان من الممكن إجلاء ما يصل إلى 1000 شخص.

واتهم وزراء الحكومة والمسئولون في الحكومة البريطانية وزارة الخارجية بالإهمال في إعداد طرق الهروب من أفغانستان التي مزقتها الحرب ، وزعموا أن ما يصل إلى 9000 شخص ممن كان من الممكن أن يكونوا مؤهلين للإجلاء سيظلون محاصرين هناك.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن وزير الخارجية لم يقم بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع وزيري الخارجية الأفغان أو الباكستانيين في الأشهر الستة التي سبقت انقلاب طالبان لأنه كان يعتقد أن أفغانستان كانت حرب الأمس وأن الحكومة تركز بشكل كامل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وواجه راب دعوات للاستقالة بعد تحديه لأوامر من داونينج ستريت بقطع إجازته فى جزيرة كريت اليونانية قبل يومين من انتهائها عندما وقعت كابول في أيدي الحركة المتشددة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أي شخص يصل إلى بلد ثالث ويتأهل لخطة إعادة توطين الموظفين الأفغان السابقين سيُعرض عليهم رحلة طيران مجانية إلى المملكة المتحدة. ومع ذلك ، فإن الدول المجاورة مثل باكستان وأوزبكستان وطاجيكستان تحجم عن توفير المرور المجاني للاجئين.

وقال أحد الوزراء للصحيفة: "فشلت وزارة الخارجية في تحريك الملعب مع هذه الدول لأشهر. أراد رئيس الوزراء مشاركة دول تمثل طرفا ثالثا ولم يفعل راب شيئًا. يشعر بوريس بالغضب لأن وزارة الخارجية لم تفعل ما قاله لهم."

وأضاف "أظن أنه كان بإمكاننا إخراج 800 إلى 1000 شخص إضافي إذا لم يفعلوا ذلك."

نقلت عملية "بيتنج" ، وهي أكبر عملية إجلاء عسكري بريطاني منذ الحرب العالمية الثانية ، أكثر من 15000 شخص في غضون أسبوعين على أكثر من 100 رحلة جوية لسلاح الجو الملكي البريطاني. وكان من بينهم 5000 مواطن بريطاني وعائلاتهم وأكثر من 8000 أفغاني وأقاربهم.

ومع ذلك ، فقد تم ترك حوالي 150 مواطنًا بريطانيًا وأكثر من 1000 أفغاني ساعدوا القوات البريطانية أثناء التدخل. وأصرت مصادر حكومية على أن غياب بريطانيا عن الدولة التي مزقتها الحرب كان مؤقتًا فقط.