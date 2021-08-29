صائد الذهب.. بث مباشر مع الكابتن هانى قشطة مدرب البطلة فريال أشرف

المنوفية محمد فتحي

قال الكابتن هانى قشطة مدرب اللاعبة فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو فى الكاراتيه 2020، إنه سعيد بالإنجاز الذى تحقق فى الأولمبياد، مشيرا إلى أنه كان يحلم وهو لاعب أن يشارك فى الأولمبياد فى الكاراتيه.

وأضاف هانى قشطة أنه تم الإعداد جيدا للبطولة قبلها بفترة كافية، مشيرا إلى أنه تم التدريب على الساعة البيولوجية واختلاف التوقيت بين مصر واليابان.

وأكد هانى قشطة أنه كان يتم التدريب خلال البطولة باليابان من خلال تدريب صباحى وتدريب مسائي، مشيرا إلى أن اللاعبة فريدة كانت مصممه على الحصول على الميدالية الذهبية.

وذكر هانى قشطة: بعد الوصول إلى الأدوار العليا فى البطولة كنا نقوم بدراسة جميع اللاعبين الذين وصلوا إلى الأدوار النهائية، مشيرا إلى أن أسهل مباراة كانت مباراة اللاعبة الجزائرية.